Covid-19: nuovi casi e posticipo della scuola a Vibonati, allentamento delle restrizioni a Castellabate

Nuovi contagi a Vibonati, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5 casi raggiungendo, dunque, quota 18 di attualmente positivi. Sospesi, gli spettacoli pirotecnici in onore del Santo Patrono il 17 gennaio, e posticipato il ritorno in classe al 18 gennaio. Cinque nuovi casi anche a Caselle in Pittari, per un totale di 14 positivi.

L'allentamento a Castellabate

A Castellabate, invece, il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri ha firmato oggi l'ordinanza che dispone dall'11 al 15 gennaio un ulteriore allentamento delle misure restrittive previste nei precedenti provvedimenti. "Ho adottato delle misure chiare da osservare nei prossimi 5 giorni, in attesa dell'allineamento a partire dal 16 gennaio alle disposizioni nazionali e regionali. - ha detto - L'allentamento delle misure non deve assolutamente farci abbassare la guardia, continuiamo ad essere responsabili".