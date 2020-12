Covid-19: decesso a Nocera, nuovi positivi a San Severino e quarantene in corso a Montano Antilia

Il Covid-19 continua la sua strage nel salernitano: stroncata un’altra vita, questa volta a Nocera Superiore. "Con dolore devo darvi notizia del decesso di Francesco Somma, aveva 85 anni. - ha detto il sindaco Giovanni Maria Cuofano - Ci stringiamo con sincero affetto attorno alla sua famiglia, a nome di tutta la comunità di Nocera Superiore".

Dopo aver incrociato i dati forniti dall’Asl con le comunicazioni dei medici di base, il sindaco ha anche comunicato un nuovo aggiornamento sul Covid-19 in città. "La curva del contagio risulta sensibilmente abbassata rispetto al trend di 15 giorni fa: al momento il numero complessivo delle persone in quarantena risultate positive al Covid-19 è di 401 ( a fronte dei 367 di 15 giorni fa). - ha aggiunto - Continua a crescere il numero dei guariti: sono 96 i concittadini negativizzati negli ultimi 30 giorni, con un +55 rispetto a due settimane fa".

Intanto, il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli ha reso noto che una coppia residente a Salerno ma originaria di Montano, sabato scorso aveva fatto visita a familiari e non solo nel comune da lui guidato, per poi rientrare a Salerno e accusare sintomi Covid, a partire dalla domenica. Dopo aver effettuato i tamponi, è arrivato l'esito: la coppia è positiva. Al via, dunque, la ricostruzione dei contatti e la messa in quarantena delle persone che, sabato, hanno incontrato i due a Montano Antilia. Inoltre, nuovo positivo anche a Mercato San Severino, dove però si contano pure 11 guariti. E, infine, 12 pazienti risultano negativizzati anche a Fisciano.