Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, positivo anche il 44enne che ha gambizzato il barista di Sarno

Nuovi contagi da Covid-19 in Campania. In particolare, a Scala oggi si registra la ripositivizzazione di due nostri cittadini, A.D.R. e A.B. entrambi appartenenti allo stesso nucleo familiare di un cittadino ancora positivo. "Rinnoviamo la raccomandazione a chi rientra in un tracciamento, che è obbligatorio rispettare la quarantena fiduciaria fino all'esito del tampone anche da parte di chi si è sottoposto volontariamente a tampone presso un laboratorio privato", scrivono dal Comune. Mentre 6 i nuovi contagi a Castel San Giorgio dove si contano 179 casi di Covid, tutti in isolamento domiciliare.

Il caso in commissariato

Inoltre, G.B.A, il 44enne arrestato per la gambizzazione del barista di Sarno, è risultato positivo al Covid 19. Sarebbero una 30ina i poliziotti del Commissariato locale posti in quarantena fiduciaria in attesa del tampone.