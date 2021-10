Scuolabus, assistente di bordo positiva al Covid: bimbi in quarantena a San Severino

Nonostante la donna avesse il green pass, purtroppo ha contratto il virus: tanta la rabbia dei genitori per l'accaduto

Sono stati posti in quarantena fiduciaria dieci bambini delle scuole primarie per essere stati in contatto con un’assistente di bordo sullo scuolabus, risultata positiva al Covid-19.

Nonostante la donna avesse il green pass, purtroppo ha contratto il virus: tanta la rabbia dei genitori per l'accaduto. Fiato sospeso per eventuali nuovi casi tra i bambini a rischio.