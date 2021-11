Covid-19: alunni in quarantena a Bellizzi, nuovi contagi in altri 3 comuni

Nuovi casi di contagio nei plessi scolastici delle due scuole materne Gorga e Granese, a Bellizzi. Lo ha confermato ieri il sindaco Mimmo Volpe: "Purtroppo devo rappresentarvi un ulteriore caso positivo anche al plesso Granese". Una intera classe da oggi andrà in quarantena in attesa di fare i tamponi pediatrici per tutti. Quindi la classe interessata resterà chiusa e si svolgerà la didattica a distanza. "Voglio comunque tranquillizzare tutti i restanti genitori e la comunità che i 5 bambini stanno tutti bene. Non avvertono sintomi particolari. Pertanto il plesso Gorga resta chiuso fino a nuove disposizioni, al plesso Granese solo una classe resterà a casa", ha detto Volpe. Gia avviate, intanto, le sanificazioni ai due plessi. Per ogni evenienza e informazioni 0828/355155.

Gli altri casi

A Siano, poi, 3 nuovi casi di contagio ed altri 4 a Eboli. A Marina di Camerota, altri 3 cittadini hanno contratto il virus ed è stato disposto l'isolamento domiciliare per 7 persone. Si raccomanda prudenza e rispetto delle norme anti-contagio.