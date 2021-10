Covid nelle scuole: in quarantena classi a Salerno, Sant'Egidio e in altri comuni della provincia

Il Covid ricomincia a diffondersi anche tra i banchi di scuola. In particolare, a Salerno città, in quarantena una classe al De Sanctis e un'altra al Galilei. Casi di Covid anche in altre scuole a Scafati, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

Il nuovo focolaio

Allarme pure a Sant'Egidio del Monte Albino presso il plesso di San Lorenzo dell’Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo”: scuola chiusa da oggi, 21 ottobre fino al 29 ottobre, con ripresa dell’attività didattica in presenza dal 3 novembre.