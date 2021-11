Covid-19: il virus torna a far paura a Siano, nuovi casi anche a Centola

Il Covid torna a far paura a Siano: "Il Covid non è stato sconfitto, come avete potuto notare dalla pubblicazione del bollettino, negli ultimi giorni c'è stato un aumento esponenziale di contagi nella nostra comunità. - ha detto il sindaco Giorgio Marchese- I dati attuali ci indicano oltre 20 positivi e tanti familiari e congiunti in quarantena obbligatoria".

I dati

Il primo cittadino, dunque, invita soprattutto ai giovani e agli studenti, di ritornare alle vecchie abitudini e di riprendere a tenere un comportamento prudente e responsabile osservando tutte le misure di sicurezza e di protezione come il distanziamento, l’uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani. Intanto, due i nuovi casi registrati in Cilento, di cui uno a Centola e uno a Palinuro, come reso noto dal sindaco Carmelo Stanziola.