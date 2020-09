Covid-19: nuovo contagio a Fisciano, parla il sindaco Sessa

Cari concittadini devo comunicarvi che L’Asl ci ha appena informato della positività al covid-19 di un altro concittadino (non sono stato autorizzato a fornire le sue generalità). Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha annunciato il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa: "Abbiamo ricostruito i pochi contatti avuti, tutti riconducibili alla cerchia familiare e in sinergia con l’Asl, provveduto a sottoporli al tampone. - ha continuato il primo cittadino - Le sue condizioni non destano preoccupazione, gli giungano i miei auguri di una di pronta guarigione. Continuiamo ad essere responsabili nel rispettare le norme per contrastare la diffusione del coronavirus", ha concluso.