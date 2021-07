Variante Delta a Positano, chiuso un locale: al via la ricostruzione dei contatti

E' stato chiuso un noto ristorante dopo l’accertamento di due casi di contagio emersi nelle ultime ore. Il locale, sanificato, resterà chiuso fino a data da destinarsi a causa della mancanza di personale, in quanto sono tutti in quarantena precauzionale

La variante Delta approda, purtroppo, anche a Positano: come riporta Il Vescovado è stato chiuso un noto ristorante dopo l’accertamento di due casi di contagio emersi nelle ultime ore. Il locale, sanificato, resterà chiuso fino a data da destinarsi a causa della mancanza di personale, in quanto sono tutti in quarantena precauzionale.

Il sindaco Giuseppe Guida ha informato l’Asl di Salerno di aver avviato il tracciamento dei contatti. Accertamenti in corso.