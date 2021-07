Covid in Costiera: 5 nuovi contagiati, chiude un ristorante

Il Covid fa di nuovo paura, nel Salernitano. In Costiera Amalfitana, a Minori, sono stati registrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19. Lo ha confermato il sindaco Andrea Reale, che ha anche pubblicato un post su Facebook, chiedendo prudenza alla comunità.

I dettagli



Le persone contagiate appartengono a tre nuclei familiari diversi. In quattro casi, si tratta di persone già vaccinate e la circostanza lascia immaginare (approfondimenti in corso, al vaglio dell'Asl) che possa trattarsi di una variante del virus. A scopo prudenziale, gli operai di un'industria di Maiori dovranno sottoporsi al tampone ed a Minori, invece, è stato chiuso un ristorante. Il sindaco Reale ha spiegato: "Si consiglia a tutti, al fine di circoscrivere il più possibile la nascita di eventuali nuovi focolai, di sottoporsi ad un tampone antigenico in presenza di eventuali sintomi simil influenzali. Il COC Comunale ha ripreso l'attività di tracciamento e confida nella massima collaborazione, solo con responsabilità e spirito altruista è possibile circoscrivere il fenomeno e conservare le libertà attuali".