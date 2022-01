Covid hospital da Procida: su 6 ricoverati, ci sono pazienti non vaccinati

L'impennata di Covid ha causato la riapertura del Covid Hospital del Da Procida, a Salerno. “26 sono i posti letto affidati alla Pneumologia, altri 26 quelli affidati al reparto di Malattie Infettive", spiega Benedetto Polverino, direttore del reparto di Pneumologia del Covid Hospital, intervistato da Ottopagine.

Lo scenario

C'è stato il trasferimento di 6 pazienti che erano ricoverati in terapia sub intensiva al Ruggi. Due pazienti non sono vaccinati e gli altri quattro si erano sottoposti già a vaccinazione con due dosi ma hanno altre patologie.