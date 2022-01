Covid-19, oltre 30mila nuovi contagi e 20 decessi: il bollettino regionale

Nuovo record di casi positivi al Covid in Campania. Sono 30.042 i nuovi contagi rilevati in una sola giornata, di cui 17.838 positivi all’antigenico e 12.204 positivi al molecolare, su 125.665 test di cui 77.387 antigenici e 48.278 molecolari; 20 decessi (14 nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza ma registrati ieri). Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione precisando che i dati tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702

Posti letto di terapia intensiva occupati: 85

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.091

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html