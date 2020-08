Covid-19, sei nuovi contagi nel salernitano: tamponi negativi per la Cavese

Nella giornata di oggi sono emersi altri sei casi di contagio al Coronavirus in provincia di Salerno. Si tratta di 2 positivi riscontrati dalla Asl Napoli 3 sud: uno di Salerno ed uno di Cava (non si tratta di contatti del focolaio della Sonrisa, ma di controlli effettuati nell’ambito di attività di routine); 2 nuovi positivi ad Eboli (si tratta di contatti stretti della famiglia indiana trovata positiva a Eboli domenica scorsa); 1 nuovo positivo a Nocera Inferiore, non collegato a casi precedenti, emerso a seguito di controlli in ospedale; 1 nuovo caso positivo nel comune di Scafati comunicato dall’Asl di Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Cava

Buone notizie giungono dalla Cavese 1919: anche il terzo ciclo di tamponi, effettuato nella mattinata odierna, ha confermato la negatività di tutto il gruppo squadra, ad eccezione del tesserato già in isolamento dalla scorsa settimana.