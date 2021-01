Covid-19: positivi in crescita nel salernitano, altri 299 contagi in 24 ore

In crescita, i contagi nel salernitano. In particolare, ieri sono stati registrati 299 nuovi positivi in provincia, come riporta il Ministero della Salute. Complessivamente, il nostro territorio ha registrato 26.829 casi.

I dati sui contagi su base provinciale



Napoli: 118.503 (672)

Caserta: 35.517 (208)

Salerno: 26.829 (299)

Avellino: 9.017 (-18)

Benevento: 4.851 (38)