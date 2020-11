Covid-19: 373 nuovi contagi nel salernitano, operatrice scolastica positiva a Baronissi

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 373 i nuovi contagi nel salernitano che, complessivamente, ne conta 19.192. A renderlo noto, i dati del Ministero della Salute.

Ecco i numeri dei contagi di ieri su base provinciale:

Napoli: 95.563 (1212)

Caserta: 28.832 (249)

Salerno: 19.192 (373)

Avellino: 7.174 (93)

Benevento: 2.835 (31)

Il caso a Baronissi

Intanto, a Baronissi, a seguito della positività al coronavirus di un’operatrice scolastica del Liceo Scientifico il sindaco Gianfranco Valiante ha emesso ordinanza di chiusura dell’Istituto con obbligo, da parte della Scuola, di sanificazione dell’intero plesso. "Ricostruita, grazie all’ottimo lavoro di registrazione della Scuola, la catena dei contatti - necessaria all’Asl per i provvedimenti di isolamento domiciliare - relativa al personale docente e non docente nonché dei ragazzi in didattica in presenza (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità) e di ogni altra persona d’ingresso nell’Istituto. - fa sapere il primo cittadino - Raccomando ancora a tutti massima cautela".

Il ritorno del sindaco di Scafati

Cari concittadini, da domani rientro al Comune dopo il superamento della fase febbrile, l'isolamento fiduciario e la negatività del tampone Asl. Voglio ringraziare tutti voi per l'affetto che mi avete dimostrato con le numerose telefonate, i messaggi e gli attestati di vicinanza umana a me e alla mia famiglia.

Lo ha scritto sui social il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati che ha poi precisato: "Non ho mai abbandonato la macchina comunale e l'impegno politico, facendo comunque prevalere l'amore per la mia città e il delicato ruolo che ricopro. Auguro a tutte le famiglie che stanno vivendo l'incubo del covid 19 di uscire presto da questa spiacevole situazione, di guarire e di tornare alla propria vita. Mi appello a chi non crede alla pericolosità di questo virus chiedendo di fare attenzione per tutelare l'intera comunità, che oggi sta vivendo un grande disagio", ha concluso.