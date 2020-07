Covid-19, De Luca: "Pronto a chiudere negozi con clienti senza mascherina"

“Se il clima nel Paese rimane quello attuale, di totale deresponsabilizzazione, noi non arriviamo nemmeno a settembre". A lanciare l'allarme su facebook e' il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Il presupposto per governare la situazione, da qui alla primavera, quando avremo la disponibilità di un vaccino, è la responsabilizzazione dei cittadini e controllo rigoroso delle frontiere. Ad oggi non abbiamo ne' l'una, ne' l'altra delle situazioni".

L'appello

Per De Lucaa l'"uso della mascherina (nei luoghi chiusi, negli assembramenti) e lavaggio frequente delle mani sono fattori indispensabili. Bisogna che i nostri concittadini si convincano: o facciamo un piccolo sacrificio tutti, oppure avremo problemi. Sabato mattina faremo con la task force una valutazione per decidere se introdurre ulteriori misure di prevenzione del contagio"

La nuova ordinanza

Il governatore si spinge oltre: "Darò disposizioni, forse faremo un'altra ordinanza, perché siano chiusi i negozi nei quali vengono trovati clienti senza mascherina, non solo gli addetti, ma anche i clienti". "I treni si bloccano se vi sono persone senza mascherina", ha rimarcato, "sono preoccupatissimo", "c'è troppo rilassamento" ha concluso De Luca.