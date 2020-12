Dramma Covid-19: altri 3 decessi, nuovi casi a Castel San Lorenzo e Polla

Il Covid-19 continua a seminare morte e dolore nel salernitano. Nella tarda serata di ieri sono stati registrati tre decessi di persone risultate positive al tampone. La città di Eboli piange la dipartita di Ferdinando Sica, 82 anni, ex dipendente e pilastro amministrativo del liceo classico “Enrico Perito”. L’anziano era ricoverato nel reparto di terapia sub intensiva al “Ruggi D’Aragona” di Salerno dallo scorso 14 novembre dove arrivò in ambulanza. Con la sua scomparsa, salgono a 18 i decessi nella città della Piana del Sele dall’inizio della pandemia. In segno di cordoglio, sono state issate a mezz’asta le bandiere del Municipio.

Lutti nell’Agro e Vallo di Diano

Un cittadino, risultato positivo al Coronavirus alcune settimane fa, è deceduto all’ospedale di Sarno dove, nella giornata di ieri, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Dal 1 agosto ad oggi risultano 733 persone contagiate residenti a Sarno: 368 sono attualmente positive attive, 6 delle quali ospedalizzate; 355 guarite e 10 purtroppo decedute. A Sala Consilina, infine, è scomparso un anziano di 92 anni prima della comunicazione della sua positività al Covid. Alla sua famiglia sono giunte le condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale.

I contagi nei comuni

Un nuovo caso positivo è stato rilevato a Castel San Lorenzo ed un altro a Polla. Buone notizie da Prignano Cilento con 5 guariti e resta un solo positivo; Caggiano torna Covid-free.