Covid killer: Alfonsino non ce l'ha fatta, lutto a Nocera

Lutto a Nocera a Inferiore: il Covid-19 ha falciato un'altra giovane vita. Non ce l'ha fatta, purtroppo, Alfonso Izzo, tifoso della Nocerina e della Lazio, intubato al Ruggi da circa due settimane.

Il lutto

Il ragazzo, da tutti conosciuto come “Alfonsino”, non ha vinto la sua battaglia contro il virus. In tanti, saputo l'aggravamento delle sue condizioni, avevano espresso messaggi di incoraggiamento per lui. Poi il suo cuore ha smesso di battere: dolore.