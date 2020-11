Covid-19: ennesimo decesso, 6 contagi a San Severino

Il Covid-19 miete una nuova vittima nel salernitano: si è spento a Mercato San Severino Antonio Montefusco, risultato positivo al lo scorso 23 ottobre. E' deceduto presso l'ospedale Da Procida di Salerno. "Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità", ha commentato il primo cittadino, Antonio Somma.

I nuovi contagi

Intanto, altri 6 positivi al Covid-19 a Mercato San Severino. Si tratta di un residente nella frazione Oscato, attualmente ricoverato presso l'Ospedale Fucito, 2 residenti nella frazione Sant'Angelo,attualmente in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, nonchè 2 congiunti, residenti nella frazione Piazza del Galdo, in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e una residente nella frazione Monticelli, pure in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.