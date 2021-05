Covid killer: altri decessi ad Aquara e Roccadaspide

Non ce l'ha fatta Giuseppe Luisi, spirato dopo aver lottato in ospedale per giorni contro il virus. Lutto anche a Roccadaspide

Nuove vittime del Covid-19 nel salernitano: la comunità di Aquara piange la scomparsa di cittadino contagiato nei giorni scorsi. A darne notizia è l’amministrazione comunale: non ce l'ha fatta Giuseppe Luisi, spirato dopo aver lottato in ospedale per giorni contro il virus.

L'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Marino

“Giuseppe era uomo dolce, sereno, buono Un grandissimo lavoratore, dalle straordinarie qualità umane. Alla moglie Pina, ai figli Sabina e Lucio e a tutta la famiglia il cordoglio della nostra comunità. Aquara ha subito un altro duro colpo. Questo maledetto e vigliacco virus non potrà vincere a lungo. Anche per Giuseppe dobbiamo continuare nella nostra azione vaccinale e soprattutto non abbassiamo la guardia“.

Il caso a Roccadaspide

Lutto anche a Roccadaspide, purtroppo. Il sindaco Gabriele Iuliano ha fatto sapere anche di altri 6 nuovi casi di positività al virus.