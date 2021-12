Covid, nuovo docesso a Bracigliano: stop eventi a Sant'Egidio, restrizioni a Roccapiemonte

Aumentano decessi e contagi nel salernitano. Bracigliano piange la quindicesima vittima del Covid-19: si tratta – comunicano dal Comune – di un uomo di 54 anni. “Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane” dichiara il sindaco Antonio Rescigno. Per quanto riguarda i contagi, l’Asl ha rilevato la positività di altri 23 cittadini (51 i totali).

Uscite solo per emergenza

Nuovo aumento dei contagi anche a Roccapiemonte, dove il totale è salito a 48, a cui bisogna aggiungere quelli costretti all’obbligo della quarantena in virtù dei contatti avuti e che, potenzialmente, potrebbero a loro volta essere stati toccati dal virus. Per questo il sindaco Carmine Pagano: “Purtroppo, la circolazione del Covid e delle sue varianti è tornata ad essere preoccupante. E se da un lato sappiamo che con il vaccino e gli atteggiamenti di prevenzione possiamo mitigare il rischio di diffusione del contagio, dall’altro va sottolineato che alcune persone continuano a sottovalutare la pericolosità del virus. Ai cittadini di Roccapiemonte torno a chiedere di avere la massima pazienza. Invito tutti, in questi giorni, a rimanere a casa ed uscire solo per lo stretto necessario”.

Stop evento di Natale

Intanto, alla luce del costante incremento dei casi positivi al Covid, l’amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino ha deciso di annullare tutti gli ulteriori eventi previsti dal cartellone di VivaCultura Christmas Time. “Lo facciamo con dispiacere, ma certi che sia questa la decisione giusta. Vi invito, con determinazione e fermezza, a prestare la massima attenzione, a mantenere comportamenti responsabili, a rispettare rigorosamente le regole, ad evitare inutili situazioni di rischio, ad usare sempre la mascherina (anche all'aperto) e a vaccinarvi” è l’appello del sindaco Antonio La Mura.