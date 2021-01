Covid-19: nuovo decesso e altri contagi nel salernitano, completate intanto le vaccinazioni all'Unisa

Ennesimo decesso nel nostro territorio. Si è spento Arturo Lepore, positivo al Covid, ricoverato all'ospedale Da Procida. L'uomo, già consigliere comunale a Buccino, era amato e stimato da tutti. Un fiume in piena, i messaggi di cordoglio su Facebook.

Preoccupazione a Novi Velia

Intanto, a Novi Velia, uno degli ospiti della casa riposo è ricoverato in ospedale in quanto contagiato. Al via lo screening, per verificare eventuali nuovi positivi nella struttura, scongiurando possibili focolai.

Gli altri casi

A Praiano, poi, 6 i nuovi contagi e 3 i positivi a Fisciano, precisamente due residenti a Penta ed appartenenti allo stesso nucleo familiare ed uno a Lancusi. Infine, due casi nuovi anche a Pellezzano, precisamente un residente a Capezzano ed un minore in età non scolastica e due anche a Siano.

Le vaccinazioni

E' stata completata oggi la vaccinazione degli studenti del III, IV, V e VI anno di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, di tutti gli studenti delle Professioni sanitarie e di tutti i dottorandi, borsisti e specializzandi del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell'Università di Salerno, che sono tenuti a svolgere attività di tirocinio pratico-ospedaliero presso l'A.O.U. "Ruggi d'Aragona". Con la copertura vaccinale raggiunta oggi, attraverso le circa 700 dosi somministrate, “si può prevedere per loro - ha detto il Direttore del Dipartimento, professor Carmine Vecchione – la ripresa delle attività didattiche e di tirocinio in presenza già tra un mese, tempo necessario alla completa formazione delle difese immunitarie specifiche. Un plauso anche alla dottoressa Rosa Oro per aver organizzato la giornata odierna”.