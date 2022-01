Covid-19: morto 75enne a Camerota, nuovi contagi in 14 comuni

Un nuovo decesso ed altri contagi nei comuni del salernitano. Lutto a Camerota, dove un 75enne ricoverato da giorni in ospedale ad Agropoli è deceduto a causa di complicazioni respiratorie. Era risultato positivo a Covid-19. Non era vaccinato.

I contagi

Altri 32 casi positivi a Vietri sul Mare, 50 a Giffoni Valle Piana, 11 a Giffoni Sei Casali, 10 ad Amalfi, 5 a Scala, 6 ad Oliveto Citra, 20 a Siano, 5 a Ravello, 46 a Capaccio Paestum, 1 a Minori, 5 a Sicignano degli Alburni, 53 a Fisciano, 59 in totale ad Atena Lucana. A Centola, a fronte di 2 nuovi positivi, 3 persone si sono negativizzate: in totale 120 casi positivi (Centola 17; Palinuro 62; Foria 10; San Severino 25; San Nicola 6). I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore, a partire dall'uso della mascherina anche all'aperto al mantenimento del distanziamento sociale per evitare assembramenti