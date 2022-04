Covid-19: nuova vittima nel salernitano, altri contagi in 3 comuni

Il Covid miete una nuova vittima nel salernitano: è stato registrato un terzo decesso in pochi giorni a Baronissi. "Purtroppo altro lutto, ancora un nostro concittadino falciato dal coronavirus - ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Anch’egli, come le altre due persone scomparse nei giorni scorsi, era ricoverato in ospedale e ha perso la sua battaglia col virus. Alla famiglia il cordoglio mio personale e della Amministrazione comunale. Trentatré le vittime totali del coronavirus in città. Al momento 529 le persone positive", ha aggiunto il primo cittadino.

I contagi

Inoltre, 11 i nuovi casi a San Marzano, altri 12 a Castellabate e 27 a Capaccio. Si raccomanda prudenza.