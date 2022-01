Covid killer: muore un 34enne di San Giovanni a Piro, lutto in Cilento

Nuova vittima del Covid, nel salernitano. Purtroppo un giovane di San Giovanni a Piro, non ce l'ha fatta. Il 34enne, con patologie pregresse, era ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Agropoli, come riporta Infocilento.

Il lutto

Nella notte, le sue condizioni sono crollate e il suo cuore ha smesso di battere. Dolore.