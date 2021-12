Dramma Covid: primo decesso a Sanza, nuovi positivi nelle scuole di Agropoli e in altri due comuni

Un altro decesso per Covid nel salernitano: il piccolo comune di Sanza piange la sua prima vittima. Oggi, dopo alcune settimane di ricovero presso il Covid Hospital di Agropoli, una donna, che soffriva già di altre patologie, si è spenta facendo sprofondare in un immenso dolore familiari e amici. Al momento a Sanza si contano ancora 16 casi di positività al Covid ed otto persone in isolamento.

Il virus in classe

Diciannove nuovi positivi sono stati rilevati presso il cluster della scuola “Moio” di Agropoli: si tratta – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – di contagi di familiari di studenti già contagiati. Altri 2 positivi sono emersi presso la scuola media, 2 presso le tre terze della scuola Landolfi con un terzo caso ancora da verificare in una quarta. Complessivamente salgono a 86.

I comuni

Un caso di positività è stato registrato a Lancusi (Fisciano), 2 invece a Giffoni Valle Piana.