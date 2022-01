Covid-19: un decesso a Vallo e nuovi contagi in sei comuni, scuole chiusa a Pollica

Aumentano decessi e contagi nel salernitano. Nella giornata di ieri, un anziano di 82 anni di Vallo della Lucania, è spirato presso il reparto Covid dell’ospedale di Agropoli. Le condizioni di salute dell’uomo, originario della frazione Angellara, si sono aggravate a causa dei sintemi del contagio.

Il virus nei comuni

A Campagna sono stati comunicati sia 18 nuovi casi positivi da tamponi molecolari, sia 64 da tamponi antigenici (questi ultimi riferiti ai giorni 9-10-11 gennaio e per i quali non è stata comunicata la distribuzione territoriale); 1022 sono i contagi attuali ad Eboli (57 i decessi totali); 20 a Capaccio Paestum; 76 a Maiori; 10 a San Gregorio Magno, 37 a Sant'Egidio del Monte Albino.

Nel Cilento

A Pollica hanno concluso le attività di screening programmate con quasi 300 tamponi eseguiti: sono state riscontrate diverse positività al tampone antigenico cosiddetto rapido che ora andranno riscontrate attraverso il tampone molecolare. In attesa dell'eventuale conferma dei casi positivi riscontrati, il sindaco Stefano Pisani ha sospeso fino al prossimo venerdì 14 gennaio 2022 le lezioni in presenza presso l'Istituto Comprensivo Patroni nei plessi del Comune di Pollica: “Voglio ringraziare di vero cuore coloro che si sono instancabilmente prodigati anche questa volta per il benessere della nostra comunità come i volontari della Croce Rossa, ed in particolare il dottore Michele Guarglia e il dottore Emanuele Schiavo che hanno senza sosta offerto le propria opera professionale gratuitamente”.