Donna incinta e non vaccinata contro il Covid: ora è ricoverata in ospedale

Una donna incinta al quinto mese e non vaccinata è risultata positiva al Covid. La signora, 37enne originaria di Eboli, è adesso ricoverata in ospedale. Lo scrive il quotidiano La Città, oggi in edicola.

I dettagli

La sua famiglia non è immunizzata ed è subito scattata la profilassi, perché si teme un focolaio. La donna è stata trasferita al Nuovo Policlinico di Napoli. Il primo sintomo è stato la febbre e poi è comparsa la dispnea. Il tampone molecolare ha rilevato esito positivo. Inevitabile il ricovero in ospedale.