Covid killer: muore una donna a Moio della Civitella, l'annuncio del sindaco

"A nome della comunità, esprimo vicinanza alla famiglia per la morte della signora Maria". Così il sindaco Enrico Gnarra ha annunciato la prima vittima a Moio della Civitella. La donna, 82 anni, era stata ricoverata e intubata all'ospedale di Agropoli.

I dettagli

Il primo cittadino si è stretto intorno a familiari della vittima, in questo momento di dolore e ha esteso ai congiunti il cordoglio della frazione Pellare. Ancora morti, dunque, in provincia, dopo l'annuncio del sindaco di Sassano e il decesso del primario che era rimasto contagiato in seguito al focolaio in clinica ad Avellino, poi ricoverato a Salerno.