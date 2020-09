Covid a Nocera Superiore, nuovo contagio: l'annuncio del sindaco

Il Covid non arretra e si registrano nuovi contagi nell'Agro. Dopo il focolaio di Sarno, c'è una persona risultata positiva a Nocera Superiore. Lo annuncia il sindaco Giovanni Maria Cuofano, attraverso una comunicazione rivolta alla cittadinanza.

I dettagli

"Vi informo che abbiamo ricevuto dal Dipartimento Asl comunicazione di positività al tampone Covid19 per una nostra concittadina (operatrice socio-sanitaria in servizio presso una struttura ospedaliera della provincia di Napoli) già in isolamento preventivo ed attualmente monitorata - scrive il sindaco su Facebook - Al fine di contenere la diffusione ed il contagio, rinnovo l'invito a non abbassare la guardia adottando comportamenti responsabili, rispettando le disposizioni relative al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi. Cerchiamo di avere responsabilità, cautela ed attenzione nelle nostre attività quotidiane".