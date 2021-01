Covid-19: 2 decessi in Costiera e nuovi contagi. Le scuole restano chiuse a Sant'Arsenio

A Sant'Arsenio scuole chiuse di ogni ordine e grado fino al prossimo 31 gennaio, come disposto dal sindaco Donato Pica a seguito sia al focolaio Covid sviluppatosi nella casa di riposo per anziani sia all’aumento di casi positivi tra i cittadini

Altri due decessi in Costiera Amalfitana a causa del Covid-19: le vittime, con pregresse patologie, erano state ricoverate in ospedale a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni, come riportato da Il Vescovado. A Tramonti si è spento Alfonso Ferrara di 75 anni che era ricoverato al "Da Procida", mentre a Maiori non ce l'ha fatta Antonio Prospero, deceduto al "Ruggi".

Gli altri contagi

Ad Olevano sul Tusciano, intanto, 6 i nuovi contagi, un positivo a Ravello e altri tre casi a Pellezzano dove ad aver contratto il Covid-19 sono stati Luca Napoletano e Luisa Antonietta Ametrano di Coperchia (hanno acconsentito alla divulgazione delle proprie generalità) e un residente a Capezzano. Intanto, a Sant'Arsenio scuole chiuse di ogni ordine e grado fino al prossimo 31 gennaio, come disposto dal sindaco Donato Pica a seguito sia al focolaio Covid sviluppatosi nella casa di riposo per anziani sia all’aumento di casi positivi tra i cittadini.