Covid ad Eboli, due nuovi casi positivi: l'appello del sindaco Cariello

Ci sono due nuovi casi positivi Covid-19 ad Eboli. Sono stati accertati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno e si tratta di due giovani residenti. l primo è un contatto di precedente caso di rientro: già in quarantena da un paio di giorni, vive nello stesso appartamento dell'ultimo caso positivo proveniente dalla Francia e resta in isolamento. L'altro nuovo contagiato è un viaggiatore di rientro da una vacanza. Fa parte del gruppo di giovani non ebolitani rientrati dalla Sardegna ed è sotto osservazione.

I dettagli

A lavoro i sanitari della USCA che insieme al Centro Operativo Comunale e alla Croce Rossa Italiana continuano ad assicurare assistenza medico-sanitaria e sostegno per i generi di prima necessità. L'appello del sindaco Massimo Cariello: "La situazione è sotto controllo ma bisogna necessariamente rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Rischiamo di fare precipitare la situazione se facciamo venire meno il buon senso e il rispetto rigido delle regole".