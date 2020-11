Va a trovare la moglie al cimitero: denunciato anziano positivo ad Eboli

Continuano i controlli della Polizia Municipale lungo le strade di Eboli per prevenire la diffusione del Covid-19.

Il fatto

Un anziano di 72 anni, diventato vedovo da poco e positivo al virus anche lui come la compianta moglie, è stato denunciato perché sarebbe uscito dalla sua abitazione per recarsi all’agenzia delle onoranze funebri con l’obiettivo di sbrigare alcune pratiche. Successivamente, sarebbe stato avvistato anche al supermercato e al cimitero. Alcune persone hanno allertato i vigili urbani, che, dopo l’identificazione, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria perché nonostante il lutto per la scomparsa della consorte, non ha rispettato l’isolamento mettendo in pericolo se stesso e gli altri.