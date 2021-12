Covid nel salernitano: raffica di contagi e un ricovero ad Eboli, il report del sindaco

Ci sono 23 nuovi contagi da Covid-19, ad Eboli. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale. I nuovi positivi rientrano nel periodo di screening 11-13 dicembre. C'è anche un ospedalizzato

La nota

"In base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, si comunica quanto segue: con riferimento al periodo 15/8/2020 – 13 dicembre 2021: il numero complessivo dei casi positivi SARS CoV2 è 2851. il numero dei decessi è 53. Con riferimento ai dati cumulativi per il periodo 11-13 dicembre (1 ospedalizzato): il numero dei nuovi positivi è 23, il numero delle guarigioni è 13, nessun decesso. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 70 soggetti positivi".