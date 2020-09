Covid in provincia di Salerno: una famiglia positiva a Camerota

Quattro cittadini di Camerota sono risultati positivi a tampone da coronavirus. Sono tutti asintomatici. Si tratta di un’intera famiglia: due adulti e due bambini. La conferma arriva dal Comune di Camerota: "I quattro cittadini si trovano fuori dal nostro territorio e sono positivi, dopo essere entrati in contatto con un parente di Scafati".

I dettagli

Uno dei quattro, però, da Scafati, domenica 20 settembre, è rientrato a Marina di Camerota per qualche giorno. Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine e di polizia sono già a lavoro per ricostruire la rete dei contatti. "Si prega di non creare panico o allarmismo - scrive il sindaco - Non ce n’è assolutamente bisogno. Piuttosto bisogna alzare la soglia dell’attenzione e rispettare ancora di più le regole che già conosciamo".