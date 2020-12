Feste private tra Natale e Capodanno: nuovi contagi e multe in Costiera Amalfitana

Raffica di multe in Costiera Amalfitana durante l’ultima giornata dell’anno. Durante i controlli effettuati dai carabinieri e delle Polizie Locali, nei comuni di Amalfi e Maiori, sono state sanzionate 19 persone per aver partecipato a due distinte feste private violando le normative anti-Covid in vigore.

I contagi

Dopo lo svolgimento dei festeggiamenti organizzati nei giorni scorsi in piena zona rossa – denunciate sui social anche dal sindaco di Maiori Antonio Capone - sono stati accertati diversi casi di positività al Covid-19 che hanno consentito alle forze dell'ordine di risalire alle persone che avevano partecipato ai due eventi, le quali sono state multate con le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.