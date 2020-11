Tutti in fila per il tampone: disagi e proteste a Cava de' Tirreni

Persone in fila dalle ore 7, proteste, disagi, i clacson delle auto che strombazzano in attesa di qualcuno che acceleri "perché non possiamo trascorrere tutta la giornata in strada". La foto che pubblichiamo proviene da Cava de' Tirreni ed è stata diffusa dalla pagina Facebook "Sei di Cava de' Tirreni... se puoi parlare".

I dettagli

I cittadini sono in fila per sottoporsi allo screening. Molti Comuni hanno attivato procedure di controllo, oggi anche a Roscigno sono stati sottoposti a tampone i dipendenti dell'Ente ed i ragazzi del servizio civile. A Cava, però, monta la protesta perché i controlli procedono a rilento, complice anche il gran numero di persone che li sta effettuando per le verifiche richieste. C'è chi teme anche un ingolfamento maggiore, in prossimità dell'apertura delle scuole.