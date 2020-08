Covid-19, tamponi positivi a Fisciano ma è una fake news: il messaggio del sindaco

Covid, contagi e depistaggi, false notizie e tentativo (non riuscito) di creare allarmismo. Al tempo del Covid, ci sono anche falsi account che diffondono notizie fuorvianti in merito a presunti, nuovi tamponi positivi. Accade anche a Fisciano e ha svelato tutto il sindaco, Vincenzo Sessa.

Il messaggio

"È con grande dispiacere constatare la superficialità di chi, in un momento così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, gioca a divulgare false notizie. Il post che gira in rete con l’immagine del mio profilo è totalmente falso ed attualmente non si evidenziano casi di positività al Covid-19 sul nostro territorio. Faremo quanto dovuto per risalire agli autori di questa falsa notizia, per segnalarli alle autorità competenti".