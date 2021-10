Focolai Covid in una scuola di Angri: il sindaco dispone la chiusura

La decisione è stata presa dal Comune dopo un confronto con l’Asl che ha suggerito la chiusura dei locali scolastici per sanificazione e lo screening su tutti gli operatori

Da domani 11 ottobre e per i successivi sette giorni, il “I Circolo Didattico” di Via Adriana di Angri torna in didattica a distanza.

L'avviso

La decisione – si legge sulla pagina Facebook del sindaco Cosimo Ferraioli - è stata presa dal Comune dopo un confronto con l’Asl che ha suggerito la chiusura dei locali scolastici per sanificazione e lo screening su tutti gli operatori. L’Asl, infatti, ha rilevato la presenza di focolai legati al Covid. Nei prossimi giorni tutto il personale scolastico e non sarà sottoposto a tampone.