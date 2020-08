Emergenza Covid, Gambino: "Ripensare l'assistenza nelle Rsa per aiutare gli anziani"

"Occorre ripensare l'assistenza nelle Rsa". A dirlo è Gaetano Gambino dell'Aisic, che traccia un bilancio della lotta al Covid in ambito sanitario. "Abbiamo raccolto i punti di vista dei nostri colleghi e cercato di spiegare ogni aspetto di questa patologia, che ha riflessi anche sociali ed economici. Ora siamo in una fase di meditazione - ha aggiunto - su ciò che è accaduto per immaginare un futuro. Abbiamo portato alla luce molti lati oscuri del virus, ora serve solo il vaccino, che sarà determinante per chi ha avuto la fortuna di non ammalarsi. Intanto affrontiamo i problemi del quotidiano con piccoli focolai che si accendono. In Campania vanno riconosciuti i meriti dell'assistenza sanitaria, si è intervenuti con una rapidità enorme e il governatore De Luca è stato quasi un medico aggiunto. Un pensiero ai colleghi che hanno dovuto reggere l'urto anche psicologico dell'epidemia, ai giovani che hanno vissuto un periodo particolare da cui trarre indicazioni positive, e in ultimo agli anziani che hanno pagato lo scotto più alto, anche per le loro precedenti patologie e le condizioni di isolamento in cui sono vissuti. La priorità è ripensare l'assistenza nelle Rsa, e far sì che l'alveo in cui la vita si conclude è lo stesso in cui ne inizia un'altra, ovvero la famiglia".

