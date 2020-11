Covid a Mercato San Severino, Pugliano, Agropoli, Giffoni Sei Casali e Teggiano: il report dei sindaci

A Montecorvino Pugliano, il sindaco Chiola ha fornito i dati relativi ai nuovi contagi ed ai guariti. I nuovi positivi sono 8, sul totale di 51. Dall'1 novembre, 30 guariti e 1 deceduto, invece, dall'inizio della pandemia. A Mercato San Severino, il sindaco Antonio Somma ha fornito il report. In alcuni casi - autorizzato dai cittadini - ha fornito anche le generalità dei contagiati. L'assessore Erminio Della Corte è positivo al Coronavirus: disposta la sanificazione straordinaria dell'intero edificio comunale, a Palazzo Vanvitelli.

Picentini

Insieme a Montecorvino Pugliano, arrivano aggiornamenti anche da Giffoni Sei Casali. Il report è affidato al sindaco Francesco Munno: "Due nuovi positivi, 55 casi in totale, 18 dei quali ricoverati in Rsa. Due persone sono guarite".

I dettagli

"A Mercato San Severino - ha scritto attraverso un post su Facebook - ci sono altri 13 positivi: Erminio Della Corte residente nella frazione Piazza del Galdo; i coniugi Giuseppina Grimaldi e Bartolo Gaeta, residenti nella frazione Ciorani; Rosario Cavaliere residente nella frazione Ciorani; due concittadini residenti al Capoluogo; una concittadina e 2 concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Curteri; un'altra donna residente nella frazione Curteri; due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Sant’Angelo; una giovane concittadina residente nella frazione San Vincenzo". Sono tutti in isolamento domiciliare.

Cilento

Ad Agropoli, ecco il bolletino comunicato dal sindaco Adamo Coppola: "Ho ricevuto novità dall'Asl in merito a 4 nuovi casi di positività al Covid-19, in parte legati a precedenti catene di contatti e in parte a situazioni nuove. Nel contempo ci sono anche 5 guarigioni. Quindi gli attuali positivi sono 52, mentre i guariti, dall'inizio della seconda fase della pandemia, sono 62".

Vallo di Diano

A Teggiano, al momento, sono 70 i cittadini che risultano positivi al Covid. In totale, ci sono 149 persone in isolamento. Sono 15, invece, i guariti.



Usca

A Sarno, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Canfora ha donato nei giorni scorsi un ecografo portatile ai medici dell'Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) che permetterà di monitorare i pazienti contagiati dal virus direttamente a domicilio, consentendo così di stabilire subito le reali condizioni del soggetto e decidere sulla opportunità o meno di ricoverarlo in ospedale. L’Usca sarà presente con personale Asl e servirà a monitorare i pazienti sia asintomatici che sintomatici disposti in isolamento domiciliare.