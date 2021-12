Allarme Covid a Giffoni Valle Piana: stop agli eventi natalizi, chiuso il centro anziani

Nuove restrizioni anti-Covid a Giffoni Valle Piana. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Giuliano, ha deliberato altre disposizioni a causa del costante aumento dei contagi da Covid-19.

I dettagli

In particolare, è stato disposto l’annullamento degli Eventi Natalizi Comunali in programma; la chiusura del Centro di aggregazione per Anziani di via Sandro Pertini; lo svolgimento del mercato rionale nei giorni giovedì 30 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022, al fine di evitare pericolosi assembramenti e concentrare flussi di cittadini in un’unica giornata (disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 28).

Il commento

“L’aumento esponenziale dei casi sul territorio comunale ci costringe a monitorare con grande attenzione il quadro epidemiologico nella nostra città – commenta il primo cittadino - In questo momento c’è bisogno di un rispetto rigoroso delle normative vigenti anti-contagio, usando sempre la mascherina, rispettando il distanziamento sociale senza creare assembramenti”.