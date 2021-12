Covid nei Picentini: nuovi contagi a Giffoni Valle Piana e Sei Casali

Prima Capaccio e Maiori, poi Campagna e Mercato San Severino, infine i Picentini. Il Covid continua purtroppo a far visita anche alle comunità di Giffoni Valle Piana e di Giffoni Sei Casali.

Il report

A Giffoni Valle Piana, i nuovi positivi sono 14. Va precisato che il computo è la somma dei tamponi positivi dal 23 al 26 dicembre. Sono stati effettuati 306 tamponi e si segnalano anche 2 guarigioni. Sono 53 i positivi presenti sul territorio comunale. L'invito alla cittadinanza è di continuare a rispettare le normative vigenti con prudenza e responsabilità per evitare nuovi contagi. A Giffoni Sei Casali, ecco l'appello del sindaco Francesco Munno, dopo aver comunicato altri 4 nuovi contagi (in totale, al momento, 18). “Siamo ancora in pandemia, servono prudenza e responsabilità individuale. Rispettiamo le regole anti Covid-19, non abbassiamo la guardia. Il virus circola ancora tra di noi, il comportamento responsabile di ciascuno è fondamentale per evitare il contagio”.