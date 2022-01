Covid: il sindaco di Sarno è guarito, l'annuncio e i dati sui contagi

“Finalmente sono negativo, torno a lavorare nel mio ufficio in Comune. Da questa mattina sono in Municipio, felicissimo di riprendere l’attività in presenza".

Lo ha annunciato il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, guarito dal virus. "Colgo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che mi hanno dimostrato tutto il loro affetto e la loro vicinanza, i dipendenti comunali e tutti gli amministratori. In questo periodo di isolamento ho continuato a lavorare da casa, incontrando via web molte persone: colleghi, funzionari e cittadini. Grazie ancora del vostro affetto", ha aggiunto.

I dati

Intanto, a Sarno, sono 1516 gli attualmente positivi al Covid-19. Si raccomanda prudenza.