Covid-19 nel Salernitano: nuovi guariti in due comuni, esultano i sindaci

Nuovi guariti e nessun nuovo positivo: arrivano buone notizie dai bollettini Covid pubblicati dai Comuni di Campagna e di Eboli.

I dettagli

"Non si registrano nuovi casi - scrive il sindaco di Campagna, Roberto Monaco -. Inoltre, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 5 guariti (negativizzati). In totale, i casi attualmente presenti sul nostro territorio scendono a 8". Ad Eboli, invece, nessun nuovo positivo e 2 guariti. Ad oggi, sono in isolamento domiciliare 15 persone.