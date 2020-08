Covid Hospital mai collaudato, blitz di Caldoro al Ruggi: "Uno spreco"

Blitz di Stefano Caldoro all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il candidato governatore del centrodestra unito ha voluto vedere di persona il Covid Hospital e precisamente i container installati dalla Regione Campania che avrebbero dovuto accogliere i pazienti positivi al Coronavirus. Ma a Salerno, come a Caserta, non sono mai entrati in funzione.

L'inchiesta

E, proprio sul loro mancato utilizzo (le strutture sarebbero prive di collaudo), nei giorni scorsi, è stata aperta un’inchiesta giudiziaria dalla Procura della Repubblica di Napoli. “Questi container – spiega Caldoro – sono poggiati precariamente su inadatti blocchi di cemento e mai collaudati. Uno spreco, a Salerno e Napoli, di oltre 20 milioni di euro. Le risorse servono per la salute”.

