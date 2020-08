Appalti Covid, la replica di De Luca: "Tentativo di speculazione politica"

"C'è stato un tentativo di speculazione politica e aggressione mediatica sulla nostra sanità. Mi pare che abbia lasciato il tempo che trova". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le inchieste sugli ospedali Covid che sono sorti a Napoli, Caserta e Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Avremmo potuto usare procedure straordinarie e non lo abbiamo fatto, anche sull'ospedale modulare abbiamo fatto procedura di gara pubblica, non chiamando cinque imprese senza bando - ha aggiunto il governatore - Stiamo tutti tranquilli, tutti. Si facciano tutti i controlli di legalità ma noi siamo sempre stati un modello di trasparenza e di efficienza. Abbiamo rispetto per il controllo di legittimità degli atti, anzi sollecitiamo questi atti".