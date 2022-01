Insegnante no vax sospesa a Pollica, il Movimento Nazionale: "Tranquilla, sulla sponda del fiume sei in buona compagnia”

Azione di solidarietà da parte dei militanti del Movimento Nazionale nei confronti della professoressa Antonietta Lembo, dell'Istituto Comprensivo “G. Patruni” di Pollica. L’insegnante di lettere, infatti, è stata sospesa, perché non vaccinata.

L’iniziativa

Il Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti ha affisso un manifesto dinanzi al plesso scolastico. “E’ stata sospesa - si legge in una nota del movimento - per aver osato pensare con la propria testa e non aver ceduto al ricatto del vaccino e dei decreti liberticidi di questo governo, al solo scopo di continuare a lavorare. Tranquilla, Antonietta, sulla sponda del fiume sei in buona compagnia”.