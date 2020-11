Giovani deridono agenti per annunci Covid: la rabbia del sindaco di Pagani

"Mi giungono voci di alcuni giovani che pare abbiano deriso e indirizzato fischi e ingiurie nei confronti della macchina della Protezione Civile. Saremo intransigenti e non guarderemo in faccia a nessuno". Così il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ha commentato quanto è accaduto nella cittadina dell'Agro. La denuncia arriva dalla associazione Papa Charlie e il sindaco ha ringraziato i volontari.

I dettagli

"Sappiano queste persone che nessun atteggiamento del genere sarà tollerato - ha aggiunto il sindaco - I trasgressori delle regole previste in zonarossa saranno multati e non si guarderà in faccia all'età. Questo non è uno scherzo. La salvaguardia della salute cittadina non è uno scherzo. Come massima autorità sanitaria della città, disporrò la massima severità nei confronti di chi con superficialità viene meno alle disposizioni".