Covid: invitati a matrimonio in Costiera restano bloccati in Libano perchè positivi

Erano pronti per partire. Destinazione Costa d’Amalfi, per partecipare al matrimonio di alcuni amici americani. Ma per sei invitati è stato impossibile, dal Libano, raggiungere l'Italia.

Il fatto

All'imbarco all'aeroporto di Beirut, due componenti la comitiva, sottoposti al regolare tampone antigenico, sono risultati positivi al Covid-19. Anche per gli altri quattro è scattato l'obbligo di quarantena e l'impossibilità di entrare in Italia e, quindi, di poter prendere parte all'atteso evento. Il matrimonio si è svolto regolarmente ieri sera in una location da sogno: il resto degli invitati, giunti dagli Stati Uniti e da altre località internazionali, è riuscito a raggiungere la destinazione.